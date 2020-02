Kensington kondigt nieuwe shows in Utrecht aan

Kensington heeft een nieuwe reeks concerten aangekondigd in zijn thuishaven Utrecht. Dat maakte de band bekend via Instagram.

Op 27, 28 en 29 september staat de Utrechtse rockers met drie ’unplugged’ shows in TivoliVredenburg.

Het is de tweede serie van concerten die de band dit jaar op één locatie speelt. In november staat de band drie keer achter elkaar in de Ziggo Dome. Afgelopen najaar kwam het nieuwe album Time uit.