Honderden mensen protesteren in Berlijn tegen Rammstein

De beschuldigingen aan het adres van Lindemann laaiden op na een concert in de Litouwse hoofdstad Vilnius, eind mei. De eerste Nederlandse concerten nadien vonden vorige week plaats in Groningen. Ook daar werd door enige tientallen mensen gedemonstreerd. De Groningse concerten werden bijgewoond door 110.000 mensen. In Berlijn, de thuishaven van de band, staan tot en met dinsdag drie concerten gepland die elk worden bijgewoond door 60.000 mensen.

Een aantal vrouwen beschuldigt Lindemann ervan dat hij grenzen heeft overschreden. Vrouwen zouden gedrogeerd zijn en vervolgens zijn uitgenodigd voor afterparty’s. Meerdere vrouwen zeggen angstig geweest te zijn, en er zouden ook seksuele handelingen verricht zijn. Lindemann heeft de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag ontkend.

Over de concerten in Nederland ontstond ook ophef omdat de band toestemming had gekregen om meer herrie te maken dan normaal is toegestaan: 103 decibel, in plaats van 100. Uiteindelijk kwamen 539 klachten binnen, behalve over geluidsoverlast ook over wildplassers en over problemen met de bereikbaarheid.