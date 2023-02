Premium Het beste van De Telegraaf

’Britney Spears is een tikkende tijdbom’

De zorgen om Britney Spears lijken met de dag groter te worden. Vrienden en familie zouden ten einde raad zijn en vrezen dat de 41-jarige zangeres binnenkort volledig ontspoort. Er zou zelfs een interventie op touw zijn gezet. Volgens meerdere insiders is het vijf voor twaalf. „Ze is een groot gevaar voor zichzelf en voor de mensen om haar heen. Het is een tikkende tijdbom...”