Flinke tegenvaller voor Meghan: door haar bedachte Netflix-serie geschrapt

Vorig jaar zomer werd bekendgemaakt dat Meghan met haar bedrijf Archewell Productions de animatieserie Pearl ging maken voor de streamingdienst. De Netflix-show zou gaan over een twaalfjarig meisje dat avonturen beleeft en geïnspireerd wordt door diverse invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis.

Het idee zou volledig door Meghan zijn bedacht. „Net als veel meisjes van haar leeftijd is onze heldin Pearl op weg om zichzelf te ontdekken, terwijl ze de uitdagingen van het alledaagse leven moet zien te overwinnen”, schreef de hertogin destijds in een verklaring.

55 miljard dollar

De animatieserie was onderdeel van de meerjarige overeenkomst die Meghan en haar man prins Harry in 2020 sloten met Netflix – waarvoor zij nog meer series, documentaires en kinderprogramma’s maken. De Sussexes zouden onder meer een serie maken over Harry’s werk bij de Invictus Games, waarvoor hij vorige maand nog in Nederland was.

De streamingdienst raakte twee weken geleden op een dag circa 55 miljard dollar van zijn beurswaarde kwijt. Beleggers deden het aandeel in de uitverkoop nadat Netflix had bekendgemaakt voor het eerst sinds 2011 per saldo abonnees te hebben verloren. Bovendien rekent het bedrijf erop in het lopende kwartaal nog eens twee miljoen betalende klanten te verliezen.