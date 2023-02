Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Schotse cineaste Charlotte Wells maakt kippenveldebuut Aftersun

— Wat: film, drama — Regie: Charlotte Wells — Met: Paul Mescal, Frankie Corio

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Sophie (Frankie Corio) met haar vader Calum (Paul Mescal) in ’Aftersun’.

Het kippenvel-debuut Aftersun van de Schotse schrijver-regisseur Charlotte Wells is een openbaring. In haar deels op persoonlijke ervaringen gebaseerde speelfilm genieten de 11-jarige Sophie en haar nog jonge vader Calum van een zonovergoten vakantie in een Turks resort. Toch kan zij terugkijkend de donkere slagschaduwen die er toen al waren niet negeren.