Danny Vera en Ronald Giphart krijgen show bij Radio Veronica

De nu al doordeweeks te horen Veronica Inside Ochtendshow en Veronica Middagshow blijven op het vertrouwde tijdslot. Wel verhuist Martijn Muijs van de avond naar de dag en Marisa Heutink van het weekend naar de doordeweekse avond. Naast Vera en Giphart zijn ook Sander Schrik, Fred Siebelink, Ed Struijlaart, Femke van der Veen, Jordi Mulderij, Arjan Snijders en Bas van Teylingen aan de programmering toegevoegd.

Stenders wil de radiozender transformeren tot een vrijplaats voor muziekliefhebbers. „WE. LOVE. MUSIC. Het is misschien een beetje een hol begrip, want wie houdt er nou niet van muziek?! Toch zijn er veel mensen voor wie muziek in alle opzichten meer betekent dan een achtergrondbehangetje. Voor wie muziek een vast belangrijk ritueel is in het dagelijks leven. Zo’n geschiedenis heeft Veronica ook. Die liefde voor muziek is dus wederzijds. Veronica wordt een vrijplaats voor de mensen met dat speciale muziekgevoel.”

De dj, die eerder dit jaar vertrok bij NPO Radio 2, presenteert zelf van maandag tot en met vrijdag elke middag De Bonanza met zijn vaste sidekick Caroline Brouwer. Ook is hij elke vrijdagavond samen met Fred Siebelink te horen in het avondprogramma One Night Stenders