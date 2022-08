Radio-dj Eric Corton krijgt dagelijkse show op KINK

Corton laat daarin een selectie horen van de nummers uit de jaarlijks door KINK-luisteraars samengestelde lijst. „Ik kijk er enorm naar uit om de KINK-luisteraar iedere dag te mogen trakteren op de allerbeste songs uit de KINK 1500”, zegt Corton over zijn nieuwe show. „Mijn programma in het weekend was al tof, maar iedere dag op deze zender te zijn is een voorrecht en groot plezier!”

De 53-jarige Corton was altijd in het weekend op de zender te horen. Ook maakt hij op de vrijdagmiddag samen met Michiel Veenstra het programma Vrijdag CorVee. Dat programma verhuist nu naar 19.00 tot 21.00 uur.

Op dit moment is KINK nog niet op een FM-frequentie te horen. Het radiostation spande een rechtszaak aan omdat de huidige zendervergunningen vanwege de coronacrisis niet herverdeeld zouden worden, wat zou betekenen dat KINK voorlopig niet op de reguliere radio te horen zou zijn. KINK won de zaak en de FM-frequenties moeten voor 1 september 2023 opnieuw verdeeld worden. Verscheidene radiopartijen gaan in hoger beroep.