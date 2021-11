Petitie tegen rol James Corden in filmversie Wicked

De initiatiefnemers van de petitie houden het bij een korte verklaring op change.org: „James Corden moet in geen enkele vorm betrokken worden bij de productie van de Wicked-film. Dat is het wel zo’n beetje”, is de enige omschrijving van de actie.

Corden was eerder te zien in musicals Cats, Into the Wood en The Prom. Voor zijn aandeel in Cats ’won’ de Brit de Razzie Award voor slechtste mannelijke bijrol. In de recensies van The Prom werd zijn acteerwerk meermaals afgekraakt, en was er kritiek op het feit dat hij als hetero man de rol van een homoseksuele musicalster speelde.

Wizard of Oz

Dit weekend werd bekend dat Ariana Grande en Cynthia Erivo zijn gecast in de hoofdrollen van Wicked, een filmbewerking van de Broadwaymusical. Die ging in 2003 van start en is gebaseerd op het boek Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West van Gregory Maguire uit 1995. Dat is weer een nieuwe vertelling van het verhaal uit The Wonderful Wizard of Oz, de klassieker uit 1900 die in 1939 werd verfilmd onder de titel The Wizard of Oz, met Judy Garland in de hoofdrol.

De plot van Wicked is geschreven vanuit het perspectief van de heksen van het land van Oz, boze heks Elphaba en goede heks Glinda. Erivo, die eerder dit jaar was te zien als Aretha Franklin in miniserie Genius, gaat Elphaba spelen en Grande kruipt in de huid van Glinda.