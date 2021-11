Tom Holland opnieuw drie keer Spider-Man

„We zijn ons aan het klaarmaken voor de volgende Spider-Man-film met Tom Holland en Marvel”, zegt Pascal, die eraan toevoegt dat ze er drie gaan maken. Verdere details over die nieuwe reeks geeft ze niet.

De 25-jarige Holland speelde Spider-Man sinds 2017 in drie films. Het derde deel staat gepland voor volgende maand. De acteur nam het stokje over van Andrew Garfield. Daarvoor was Tobey Maguire te zien in drie films over Spider-Man.