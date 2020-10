Presentatrice Paula Udondek maakt opwachting in GTST

Udondek speelt de gastrol van Janneke de Gooy, de behandelend arts van personage Bing Mauricius.

Volgens GTSTCourant is de presentatrice vanaf woensdag 21 oktober in de soap te zien.

Naast Get the Picture presenteerde Udondek ook de programma’s Waku Waku en Knoop in je Zakdoek. De laatste jaren is ze voornamelijk actief als stemactrice.