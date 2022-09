Kanye zegt sorry tegen Kim Kardashian: ’Voor alle stress’

„Ze is de moeder van mijn kinderen en ik bied mijn excuses aan voor de stress die ik haar heb gegeven”, zegt hij in een fragment dat al online is gezet. Het duo ging vorig jaar uit elkaar en begin dit jaar werd de scheiding officieel, waarna West zijn ex en haar nieuwe partner, komiek Pete Davidson, veelvuldig beledigde op Instagram.

In een ander fragment uit het interview met Good Morning America wordt Ye, zoals de rapper zichzelf tegenwoordig noemt, gevraagd naar zijn visie op sociale media. Daarover zegt hij, haast filosofisch.

„We kunnen een auto gebruiken om iemand met spoed naar het ziekenhuis te rijden. Maar we kunnen ook met diezelfde auto per ongeluk iemand aanrijden, terwijl we met spoed iemand naar het ziekenhuis rijden. Dus het hangt er allemaal vanaf hóé we het gebruiken.”