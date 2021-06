Victor Löw en Monic Hendrickx samen te zien in coronathriller

Dat hebben producenten Jan Doense en Monique van Kessel woensdag bekendgemaakt. De openbaring vertelt over een man (Löw) die tijdens de eerste coronalockdown bij zijn moeder intrekt om haar te verzorgen en beschermen. Tijdens deze periode raakt hij onder invloed van een complottheoreticus en draait langzaam maar zeker door.

„Corona is nu al meer dan anderhalf jaar onder ons, en het virus en de lockdowns hebben niemand onberoerd gelaten”, stelt producent Jan Doense. „Dierbaren werden ziek of overleden eraan. Bij anderen hadden de maatregelen een grote impact op de mentale gezondheid. Vooral ouderen, maar ook veel jongeren waren en zijn - nog steeds - eenzaam en depressief of hebben angstklachten. Over deze problemen gaat De openbaring.”

De regie is in handen van Chris Mitchell, die het scenario ontwikkelde in samenwerking met Löw en Anna van Praag. Het project wordt deels gefinancierd met een subsidie van het Filmfonds. Verder houden de makers een crowdfunding via de website Deopenbaringfilm.com. Het is de bedoeling dat De openbaring begin december in de Nederlandse bioscopen te zien is.