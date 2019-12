Echte liefde tussen The Crowns Elizabeth en Philip?

Is het nu ook echte liefde áchter de camera’s tussen The Crown-acteurs Matt Smith en Claire Foy? Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze beleefden een koninklijke romance in de eerste twee seizoenen van The Crown, maar Matt Smith en Claire Foy lijken het nu ook in het echte leven bijzonder goed met elkaar te kunnen vinden. Smith, die in de serie een jonge prins Philip speelde, zou zijn vriendin Lily James, actrice uit Downton Abbey, hebben verlaten en The Crowns’ Elizabeth lijkt hem nu op te vangen…