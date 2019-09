’Makkelijk oordelen vanaf de zijlijn’

De acteurs van De achterkant, met v.l.n.r. Björn van der Doelen, Mike Weerts, Erwin Boschmans en Dries Alkemade. Op de achtergrond Michiel Kerbosch. Ⓒ Foto Bart Grietens

Het leek wel of de duvel ermee speelde. Terwijl de acteurs voor de tweede dag aan het repeteren waren voor De achterkant van..., werd er in de naastgelegen loods een politie-inval gedaan. Er bleek een distributiecentrum voor wietplantages gevestigd te zijn. Dit theaterproject van Het Zuidelijk Toneel over criminaliteit lijkt actueler dan ooit.