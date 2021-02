Nick Jonas hoopt op groot gezin met Priyanka Chopra

„Natuurlijk is zij het meest belangrijke puzzelstukje in dit verhaal. We hopen dat alle stukjes uiteindelijk op z’n plaats vallen, als God het wil. Het zou geweldig zijn om een gezin te stichten, maar wij zijn sowieso al heel erg blij dat we elkaar gevonden hebben en een gelukkig huwelijk hebben. Sommige dingen heb je nou eenmaal niet zelf in de hand, dus tel je zegeningen”, aldus Nick.

Hij vervolgt: „Onze reis samen wordt hoe dan ook mooi. Waar die reis heen leidt weten we nog niet, maar de basis van onze relatie is sterk en daar gaat het om.”