Jeroen Rietbergen gevlogen: naar Amerika!

Door Evert Santegoeds

Jeroen Rietbergen op Schiphol. Ⓒ Privé / ANP/HH

De grond wordt in Nederland te heet onder de voeten van Jeroen Rietbergen, de ex-vriend van Linda de Mol, die gisteren een van de hoofdpersonen was in de Boos-documentaire van BnnVara over The Voice.