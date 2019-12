Kerstklassieker Home Alone live op de radio

„Een kerst zonder Home Alone is als Sinterklaas zonder pepernoten. Ondenkbaar”, laat Sander in zijn eigen radioshow weten. De dj vraagt luisteraars te doneren aan 3FM Serious Request: The Lifeline en voor elke 5 euro die binnenkomt, wordt live 1 minuut van de film uitgezonden op de radio.

De film start vrijdagochtend om 07.00 uur in Sanders radioshow. Tot nu toe is voldoende opgehaald voor 15 minuten. De film duurt in z’n geheel 1 uur en 43 minuten.