Recensie: Pixar maakt ’t persoonlijk

Scanlons vader overleed toen zijn zoons nog te jong waren om zich hem later goed te kunnen herinneren. In Onward kampen twee elfenbroers van 16 en 19 met hetzelfde gemis. Een magisch cadeau voor de verjaardag van de jongste biedt uitkomst: want daarmee is pa voor één dag op te roepen.

Dat de beoogde transformatie van ’niets’ naar ’iets’ maar half lukt – alleen vaders benedenhelft materialiseert – leidt in dit digitale tekenfilmavontuur tot een heuse queeste. Want om de klus helemaal te klaren is een zeldzame magische steen nodig, waar Ian en zijn drie jaar oudere broer Barley samen naar op zoek gaan. Met pa’s onderkant als een soort hondje aan de riem.

Die speurtocht mag vergezocht en visueel weinig grensverleggend zijn, hij is ook kleurrijk en komisch. Toch zijn de inzichten die zij opdoen over zichzelf, hun vader én elkaar treffender. Want die geven Onward een ontroerende, emotionele lading en maken van dit avontuur alsnog een échte Pixar-film.