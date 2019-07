Ed Sheeran bevestigt huwelijk met Cherry Seaborn

In een interview met Charlamagne Tha God wordt Sheeran gevraagd naar de tekst ’Watch how the lyrics in the songs might get twisted. My wife wears red, but looks better without the lipstick’ die hij zingt op het nummer Remember the Name. „Ik schreef dit nummer vóór Cherry en ik trouwden, maar ik wist dat we getrouwd zouden zijn tegen de tijd dat het uit zou komen”, legt hij uit.

Ed en Cherry gaven elkaar volgens The Sun kort voor kerstmis hun jawoord in het bijzijn van veertig goede vrienden. De zanger maakte in januari 2018 bekend dat hij zijn vriendin ten huwelijk had gevraagd. De twee zijn al sinds 2015 samen.