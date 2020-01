Brian May: vegan zijn is geen eitje

Hoewel het ontbijt en de lunch oké gingen, kreeg Brian bij het bestellen van Chinees eten ’s avonds toch wel heel veel zin in zoetzure garnalen. „Mijn aloude zwakte”, bekent hij. „En ik miste een eitje bij de rijst.”

Toch is de rocker wel blij dat hij deze stap heeft gezet. „Dit is zeker een nieuwe reis voor mij, maar ik merkte in mijn hoofd al meteen de voordelen ervan. Ik keek een programma over het leven in de oceaan en merkte dat mijn schuldgevoelens, die ik normaal had vanwege het eten van zeevruchten, er niet meer waren.”