Frogers nemen afscheid van hond Bobby: ’Het doet gemeen veel pijn’

Bobby had kanker, schrijft Natsja. „Houden van is ook loslaten, al doet dat zo ontzettend en gemeen veel pijn.” Het gezin kwam er afgelopen week achter dat Bobby ziek was, na ze niet meer at. Na onderzoek bleken de tumoren al uitgezaaid naar haar organen.

Om Bobby niet te laten lijden, werd besloten haar laten inslapen. „Vrolijk was ze tot de laatste minuut en ook hebben we nog wandelingen kunnen maken, wat de beslissing nog moeilijker maakt, maar het is beter voor haar”, weet de presentatrice.