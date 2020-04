Eminem viert 12 jaar zonder drank en drugs

Ter gelegenheid kreeg Eminem een muntje van de Anonieme Alcoholisten (AA). „Clean dozijn de boeken in! Ik ben niet bang”, schrijft de rapper bij een foto van de munt met het cijfer 12 erop.

In 2008 kickte Eminem succesvol af van een jarenlange verslaving van pijnstillers en alcohol. Een jaar eerder deed de rapper ook al een poging na een overdosis methadon. Over zijn worstelingen was hij openhartig op zijn album Relapse uit 2009, dat uitkwam na een pauze van vijf jaar.