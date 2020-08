André Hazes brengt eerbetoon aan oma Monique

„Ik sta vanavond hier op, voor de allerliefste vrouw die ooit geleefd heeft, oma Corrie. Oma Corrie was de oma van Monique. Zij was er altijd voor mij en zij is vorig jaar helaas overleden aan longkanker. Vanavond is ze er toch een beetje bij”, vertelt André met een foto van zichzelf en oma Corrie in zijn handen voordat hij begint met zijn optreden.

De oma van Monique overleed vorig jaar november op 88-jarige leeftijd. Beiden maakten het nieuws bekend via Instagram. Monique schreef destijds: „Onze koningin. Onze steun en toeverlaat. Onze “moeder”. Ons alles! Vandaag om 20:00 uur is de allerliefste, de mooiste, de krachtigste vrouw in ons leven naar de hemel gegaan. Mijn hart is voor altijd gebroken 💔 #omacorrie” André liet weten dat zijn ’beste vriendin’ niet meer in leven was. „Mijn aller beste vriendin is niet meer... Een moeder in de tijd dat ik die even niet had. Een luisterend oor. Een uitgesproken mening. Een van de weinige mensen waar ik iets van aannam. Bedankt voor de liefde, warme maaltijden, open deur en puurheid. Houd van je Cor❤️.”