Presentator Winston Gerschtanowitz niet meer exclusief bij SBS6

De reden van de vernieuwde samenwerking wordt door Talpa en Winston Gerschtanowitz in het midden gelaten. Feit is dat Gerschtanowitz de laatste jaren geen kijkcijferkanon was voor de zender. Behalve de knikkershow Marble Mania en de groot opgezette spelshow The Wall, wisten geen van zijn programma’s bovenaan in de kijkcijfer top 25 te belanden.

De Holland’s got talent-achtige show Circus Gerschtanowitz die hij presenteerde met zijn eigen vrouw Renate, de kennisquiz Het beste antwoord en de raceautootjescompetitie Car Wars met BN’ers kwamen niet boven de half miljoen kijkers uit.

Freelancen

Waar Gerschtanowitz en Talpa zwijgen over de reden van het opzeggen van het vaste contract, heeft kijkcijferexpert Tina Nijkamp daar wel haar gedachten over. „Het is een trend dat steeds meer presentatoren gaan freelancen. Kijk bijvoorbeeld naar de publieke omroep: Paul de Leeuw en Harm Edens zijn niet in vaste dienst. Het kan voor een zender goedkoper zijn om met freelancers te werken. Winston is geen kijkcijfermagneet voor de zender dus het is niet nodig om hem exclusief vast te willen leggen.” Bij SBS6 hebben naast Gerschtanowitz ook Patty Brard en Jeroen van der Boom sinds kort geen exclusief contract meer.

Plezier

Gerschtanowitz wil wel kwijt dat hij nog steeds ’met veel plezier’ samenwerkt met SBS6 en dat hij weer te zien is in de spelshow 50/50 op SBS6. Ook is hij gevraagd voor de presentatie van het vierde seizoen van Marble mania. Een woordvoerder van Talpa bevestigt dit.

Gerschtanowitz stapte in 2017 over van RTL4 naar SBS6 om grote studio programma’s te presenteren. RTL laat aan De Telegraaf weten momenteel niet in gesprek te zijn met de presentator.