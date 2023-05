Zoon overleden drummer Foo Fighters bij band op het podium

Shane speelde met de Foo Fighters het nummer I'll Stick Around. Tijdens het Taylor Hawkins Tribute Concert in het Wembley Stadium in september speelde Shane ook al eens een nummer mee, My Hero.

Het was niet het eerste optreden met Josh Freese, de nieuwe drummer van de band. Dat was een paar dagen eerder al, toen de band in New Hampshire hun eerste concert gaf met Freese.

Hawkins overleed in maart vorig jaar op 50-jarige leeftijd vlak voor een concert in Bogota, de hoofdstad van Colombia. In zijn bloed werden onder meer sporen van antidepressiva, kalmeringsmiddelen en cannabis aangetroffen.