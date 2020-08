ELOY DE JONG: ’Eindelijk ben ik GELUKKIG’

Na jaren van rampspoed is Eloy de Jong weer helemaal de oude. In Duitsland is hij inmiddels een grote meneer. Ⓒ ANP/HH

Hij vierde – aan de zijde van onder anderen BASTIAAN RAGAS – grootse successen met Caught in The Act, werd als twintiger miljonair, raakte vervolgens alles kwijt en moest weer bij zijn moeder wonen. Maar ELOY DE JONG (47) klom uit het dal en is tegenwoordig een gevierd schlagerzanger in Duitsland, super gelukkig én... trotse vader van dochtertje INDY (9).