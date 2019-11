Vitamine Kunst

Nieuw op de beurs

Jop Ubbens komt met verse stukken. Ⓒ Foto Amaury Miller

Nieuwkomer op de PAN is Jop Ubbens, die ruim drie jaar geleden zijn drukke baan als directeur van veilinghuis Christie’s Nederland opzegde om zelfstandig kunstadviseur te worden. Hij verheugt zich enorm op zijn ’beursgang’. „De PAN wordt jaarlijks door circa 45.000 mensen bezocht. Het is de ideale plek om je als handelaar te presenteren. Ik probeer vooral breed te zijn, ik toon 19de eeuws en vroeg 20ste eeuwse kunst van Nederlandse schilders. Zo breng ik, vooruitlopend op de grote expositie van Willem Bastiaan Tholen die in februari in het Dordrechts Museum opent, een mooi groot werk van de Scheveningse bosjes van de hand van deze landschapsschilder. Ik wil vooral verse stukken laten zien, die lang van de radar zijn geweest. Zoals Circus Medrano dat Piet van der Hem in 1907 in Parijs maakte, waar hij met Kees van Dongen optrok. Het is lang verloren gewaand.”

RAI , 24 november t/m 1 december

Heilige kat en borstenvaas

Mieke Zilverberg met haar bijzondere borstenvaas uit Cyprus Ⓒ Eigen Foto

Een Egyptische bronzen kat met donkergroen patina uit 600 voor Chr is op de PAN het belangrijkste stuk van Mieke Zilverberg. Onze enige handelaar gespecialiseerd in de oudheid staat al sinds de oprichting op de PAN en daarvoor ook op Antiekbeurs Delft. Naast de heilige kat, die vereerd werd in de godin met kattenkop Bastet, brengt de expert van Kunst en Kitsch ook twee bijzondere Cypriotische objecten: een borstenvaas uit 1000-750 voor Chr en een eendenkopvaas uit 1800 voor Chr.

Het is een ode aan de grote Cyprus-tentoonstelling in het RMO in Leiden. De vazen vertonen kenmerkende geometrische beschilderingen. De borst wordt geaccentueerd door cirkels. Gefascineerd door de culturen uit het verleden vindt Mieke het belangrijk dat we ons ook rekenschap geven van inheemse gemeenschappen van nu. Daarom toont ze in haar stand prachtige foto’s van Jimmy Nelson.

Op atelierbezoek

Het werk van Omar Iman is een absolute blikvanger. Ⓒ Foto Tomek Dersu Aaron

Het zelfportret van Omar Iman is dé blikvanger van de Open Ateliers van de Rijksakademie. De Syrische kunstenaar beeldde zichzelf en zijn dochter Bianca af als ruimtevaarders. De twee zitten op een skippybal, bekleed met speelgoedsoldaatjes. Een duidelijke verwijzing naar de burgeroorlog, die Iman alleen wist te overleven door de superkracht die zijn (toen nog) babydochter hem gaf.

Traditiegetrouw openen de 46 kunstenaars die er een werkperiode volgen in november de deuren van hun ateliers. Zij bieden allen een kijkje in de keuken van hun studio. Er zijn museumwaardige mini-tentoonstellingen, verrassende installaties, wonderlijke performances en filmpresentaties.

Rijksakademie Amsterdam, 22, 23 en 24 november

Licht in duisternis

Adrián Villar Rojas. Ⓒ Foto Jörg Baumann

De jonge Argentijnse kunstenaar Adrián Villar Rojas maakt van een bezoek aan de Oude Kerk op de Wallen een wonderlijke en zelfs overweldigende ervaring. Voor de tentoonstelling Poems for Earthlings heeft hij de ruimte in duisternis gehuld. Bij kaarslicht kan het publiek luisteren naar een geluidswerk, waarin allerlei klanken uit de geschiedenis van de wereld voorbijkomen: van dinosaurussen en volksliederen tot rinkelende telefoons.

Villar Rojas, die eerder zijn vaderland op de Biënnale vertegenwoordigde, vraagt zich af wat we door willen geven aan de generaties na ons: welke verhalen, kunstschatten, gebouwen, of tradities zijn de moeite waard om te bewaren? Stof tot nadenken dus, in deze donkere dagen voor kerst.

Oude Kerk, Amsterdam t/m 26 april 2020