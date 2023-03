Meghan sleept Amerikaanse prijs in de wacht voor podcast Archetypes

Meghan liet weten blij te zijn met de prijs. „Dank aan de Alliance for Women in Media Foundation voor deze prestigieuze eer”, schreef de hertogin van Sussex in een verklaring op de website van Archewell, de organisatie van Meghan en Harry. „Dit is een gedeeld succes voor mij en het team achter Archetypes - van wie de meesten vrouw zijn - en de inspirerende gasten die mij elke week vergezelden.”

In de podcast Archetypes praatte de hertogin wekelijks met een andere gast over een vooroordeel waar vrouwen mee te maken hebben. Zo schoven onder anderen tennisster Serena Williams, Paris Hilton en Mariah Carey aan.

Ook andere sterren als Christina Applegate, Ava DuVernay en Amanda Seyfried behoren tot de winnaars van een Gracie Award. De winnaars van de 48e editie van de jaarlijkse prijzen worden op 23 mei geëerd met een gala in Los Angeles.