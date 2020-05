Luxemburg ziet eerste beelden van hun pasgeboren prins

Vanwege de coronacrisis was kraambezoek niet mogelijk. Wel gaf Guillaume voor het ziekenhuis een korte verklaring aan de media, die op gepaste afstand moesten blijven.

„Vandaag is een ongelofelijke dag voor mij en mijn vrouw en mogelijk de meest bijzondere dag die we in ons leven zullen hebben”, zei erfgroothertog Guillaume in het Engels. „Om een kind te begroeten is het meest magische dat een echtpaar kan overkomen.” Hij was blij deze gebeurtenis te kunnen delen met de Luxemburgers, juist in een periode die met name voor families die al enkele maanden van elkaar zijn gescheiden zo moeilijk is.

„Een geboorte is een boodschap van hoop, een zegen”, meende Guillaume, „En daarom zijn we zo blij om dit te kunnen delen met Luxemburg maar ook over de grenzen.”