Excuses commentator Koert Westerman na ’seksistische’ opmerkingen over teamarts PSV

Westerman – die tijdens zijn verslaggeving altijd in is voor een woordgrap en de kijker zo nu en dan meeneemt in zijn gedachten – gaf zaterdag commentaar bij de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Jong PSV en Excelsior. Kort voor het einde van het duel raakt er een speler van PSV geblesseerd, waarna teamarts Suzanne Huurman (30) het veld betreedt. Dat is voor Westerman het moment om er even goed voor te zitten.

De verslaggever vraagt zich hardop af of de speler in kwestie daadwerkelijk geblesseerd is, of ’gewoon verzorgd wil worden door de verzorgster’. „Die spelers heb je ook, die denken: wat een knappe verzorgster. Ik ga gewoon liggen in de hoop dat we elkaar even diep in de ogen kunnen kijken en mijn move na de wedstrijd kan maken.”

Jaloers

Even lijkt het erop dat Westerman beseft dat zijn opmerking wellicht niet zo handig was: „Het zegt veel over de zieke geest van die Koert Westerman heeft.” Maar vrijwel direct vervolgt hij zijn ’ode’ aan de teamarts: „Wie wil dat nou niet, samen met haar lopen. Kristinsson, pas net bij de club, heeft het nu al voor elkaar! Potverdorie, ik ben jaloers! Zucht.”

Niet veel later deelt Rypke Bakker, coördinator sport bij Nu.nl, het fragment op Twitter, waarna de bom barst en Westerman wordt verweten seksistisch te zijn. „Een vrouwelijke clubarts bij Jong PSV. Daar moet Koert Westerman een beetje aan wennen...”, schrijft Bakker bij het fragment, terwijl Annemarie Postma, verslaggever bij onder meer het Parool, laat weten: „Suzanne Huurman is clubarts bij PSV, consulent bij Real Madrid en heeft een cv in de medische wereld waar menigeen van droomt. En dan door de commentator zo weggezet worden. In- en intriest.”

’Om gek van te worden’

Ook Merel van Dongen, speelster van Oranje en Atlético Madrid, laat van zich horen: „Stel je voor. Je studeert en werkt keihard om je dromen te bereiken. Je bereikt grote successen en het enige dat onbekenden dan telkens weer over je te zeggen hebben is dat je lekker bent. Niet één keer maar je hele leven. Dat is om gek van te worden. Ongeacht geslacht. Be better.”

Naast de vele negatieve reacties, zijn er ook mensen die het opnemen voor Westerman. Zo schrijft diskjockey Ferry Maat: „Koert, ik ken je en weet dat je gek bent op mooie vrouwen. Dat is heel gezond voor een man, alleen mag je dat kennelijk niet zomaar meer zeggen en vooral niet op tv... met al die zich vervelende korte lontjes. Ik had er geen probleem mee.”

Excuses

Zodra het ’nieuws’ ook Westerman bereikt, kruipt de verslaggever in de pen én door het stof. Zo laat hij weten aan Postma: „Hoi Annemarie, ik heb even jouw bril opgezet en ik begrijp je reactie volkomen. Ik ken Suzanne ook al een poosje, maar snap dat mijn opmerkingen inmiddels echt niet meer kunnen. Als ik mensen daarmee heb beledigd of boos gemaakt bij dezen mijn welgemeende excuses.”

Een uitgebreider excuus van Westerman volgt later, al heeft hij met Bakker nog een appeltje te schillen: „Lieve twittervrienden, vandaag is het mij een keertje overkomen. Ik ben moedwillig geframed door Rypke Bakker van van Nu.nl in een poging mij door jullie te laten cancelen. De poging bestond uit een met z’n telefoon klein stukje tekst filmen van een veel langer fragment... En dat is jammer, want ik had hem hoog zitten. Jullie reacties waren talrijk, soms bemoedigend, dan weer beledigend. Heb er veel van geleerd.”

Seksist

De FOX Sports-medewerker zegt dat hij al jaren vaart op het moreel kompas dat zijn ouders hem hebben geleerd. „Respect voor iedereen is waar dat kompas mij leidt. Het is al een 55 jaar oud kompas, maar het werkt nog goed. Alleen is het niet bestand tegen de snelheid van 2020. En dus ga ik dit jaar weleens de verkeerde richting op. Niet moreel, wel volgens het kompas.”

Westerman vindt zichzelf ’allesbehalve een seksist’. „Maar ik ben er door jullie reacties ook achter dat het zinvol is om met de bril van een ander eens kritisch naar jezelf te kijken. Dat heb ik gedaan omdat jullie mij je eigen bril aanreikten. Dank! Ik kan daardoor scherper kijken in mijn eigen spiegel. En dat blijf ik doen. Sorry.”

Verkeerde intenties

Bakker laat op zijn beurt weten te zijn verrast door de storm en de kritiek op Westerman. „Ook ik vond zijn woorden vreemd , maar ook ik maak weleens een grapje waar niet iedereen om moet lachen. (...) Ik heb Koert gisteravond gebeld en gezegd dat ik baal van de storm die hij over zich heen heeft gekregen. Ik vind het dan ook jammer dat hij vervolgens stelt dat ik hem moedwillig heb ’geframed’ in een poging hem te ’cancellen’. Dat is écht onjuist, al staat het Koert vrij om mij van verkeerde intenties te betichten.”

Zowel PSV als de hoofdpersoon in kwestie, teamarts Suzanne Huurman, wilden niet reageren op de woorden van Westerman en de soap die daarna ontstond. Dat laat een woordvoerder van de Eindhovense club weten aan De Telegraaf.