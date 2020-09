Meghan op vingers getikt door rechter

Het juridische team van Meghan heeft de kosten van de rechtszaak geraamd op 1,8 miljoen pond, terwijl de tabloid de kosten op 1,2 miljoen pond heeft ingeschat. De rechter noemde die bedragen niet proportioneel voor een zaak die zij in essentie ’een persoonlijk geschil’ noemde.

Ook het boek Finding Freedom kwam tijdens de zitting ter sprake. Volgens advocaten van de Mail hebben Harry en Meghan uitgebreid meegewerkt bij het schrijven van het boek. Hun redenering was dat Meghans samenwerking met de schrijvers erop wijst dat zij wilde dat persoonlijke details, zoals de inhoud van haar handgeschreven brief aan haar vader Thomas Markle, publiek bekend zouden worden. Het publiceren van die brief is de directe aanleiding voor de rechtzaak.

Datum

Meghans advocaten herhaalden dat er geen bewijs is voor die bewering. Ook een van de schrijvers van het boek, Omid Scobie, steunde Meghan in zijn getuigenverklaring door het boek te beschrijven als een onafhankelijk project.

Tijdens de zitting werd ook een datum bekend voor de behandeling van de zaak. De rechtszaak staat gepland voor 11 januari en zal zeven tot tien dagen kosten. Er zullen zeven getuigen verschijnen, vier van hen zullen voor Meghan als getuige optreden.