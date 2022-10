Martin Gaus bedroefd door overlijden oud-collega Léonie Sazias

Keek ze je aan, dan „smolt je”, stelt Gaus. Hij wilde destijds graag dat ze samen gingen presenteren, een droom die in vervulling ging. Sazias wilde haar werk altijd „zo goed mogelijk doen”, weet Gaus nog. Hij kon wel eens „slordig” zijn bij het presenteren, zegt hij. „Dan zei ze, Martin, het moet strakker!”

Sazias presenteerde daarnaast een paar radioprogramma’s bij Omroep MAX. Omroepbaas Jan Slagter wilde haar graag hebben, zegt hij tegen het entertainmentprogramma. „Het was een bekendheid en ze had een prachtige stem.” Hij herinnert zich nog dat ze „altijd vrolijk” en „positief” was, zelfs als het nog vroeg in de ochtend was.

Sazias, die al langer ziek was, overleed maandag op 65-jarige leeftijd.