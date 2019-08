Joaquin Phoenix krijgt Actor Award op Toronto Filmfestival

„Hij laat zowel zijn ruwe instinct als zijn volmaakte technische vaardigheden zien. Joaquin Phoenix is het totaalplaatje en één van de beste in de huidige filmwereld”, zegt TIFF-voorzitter Cameron Bailey in een statement. Phoenix is binnenkort te zien als de Joker, de schurk uit het Batman-universum. Die film gaat begin oktober in première.

Het 44e Toronto International Filmfestival vindt plaats van 5 tot en met 15 september. De award wordt op maandag 9 september in het Fairmont Royal York Hotel uitgereikt.