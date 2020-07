’Andere tijden’: zo explodeerde het aantal toeristen

Duitse toeristen zijn berucht vanwege het graven van kuilen in onze stranden. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Het geklaag over de stroom ratelende rolkoffertjes door de straten van bijvoorbeeld Amsterdam is verstomd door Covid-19. Voordat het virus toesloeg ging Nederland volgens velen op meerdere plekken gebukt onder overtoerisme. In de Andere tijden-special Let’s go Holland zien we hoe het aantal bezoekers van over de grens in een eeuw tijd explodeerde.