’Miskraam voor Samantha de Jong’

„We hebben maar heel even van je mogen genieten”, schrijft de 30-jarige Samantha, die eind juli bekendmaakte dat ze zwanger was. „Zo welkom als je was, zo diep je al in ons hart zat... We missen je nu al en zullen altijd van je blijven houden.”

Eind juli werd bekend dat Samantha opnieuw zwanger is. Het nieuws kwam zowel voor haar als de aanstaande vader Maron Hill „onverwachts”, zo schreef ze destijds op sociale media.

Met haar ex Michael van der Plas heeft Samantha al een dochter Angelina (6) en zoon Milano (4).

