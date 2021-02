Gordon naar de rechter: privacy-wetgeving moet worden aangepast

Gordon suggereerde bijvoorbeeld inlogs te koppelen aan de DigID of het BSN-nummer van Nederlandse burgers. Hij heeft een dossier opgebouwd met alle haatberichten en dreigementen die hij de afgelopen jaren heeft ontvangen. „Ik heb zoveel shit over mij heen gekregen: doodsbedreigingen, discriminatie, homofobie. De maat is echt vol.”

Met zijn dossier en een advocaat stapt de zanger op korte termijn naar de rechter. Hij wil dat de privacy-wetgeving wordt aangepast zodat fake accounts niet meer gebruikt kunnen worden op sociale media. Ook wil hij de mensen die hem hebben bedreigd traceren en aanklagen.

Jurisprudentie

„Ik wil zorgen dat er jurisprudentie komt waar andere collega’s die gestalkt worden of waarvan naaktfoto’s worden verstuurd op terug kunnen vallen”, stelt hij. Als de zanger de zaak wint, wil Gordon doorpakken en op Europees niveau de privacy-wetgeving aanpakken. Om deze zaak op dat niveau aan te kaarten, wil de SBS-presentator een crowdfunding gaan opzetten.

„Dit moet echt stoppen”, aldus Gordon in Clubhouse. „Je mag best een grote bek hebben, dat is je volste recht. Maar zorg dan dat je mans genoeg bent om te laten zien wie je bent.”

Smaad en laster

Vorige maand liet Gordon ook al weten dat hij een advocaat in de arm had genomen om de ’smadelijke en lasterlijke uitlatingen aan mijn persoon nu voor eens en voor altijd te stoppen’. De zanger kreeg flinke kritiek omdat hij onlangs een Franse bulldog als huisdier heeft genomen en deze dieren vaak gezondheidsklachten hebben.

Gerard Joling gooide vervolgens nog wat olie op het vuur door te stellen dat Gordon inmiddels alweer aan zijn vierde hondje zat en het diertje ’straks weer na een jaar of een halfjaar zat’ zou zijn. Gordon reageerde woedend en omschreef de uitspraken als ’de zoveelste dolksteek’ in zijn rug. Geer vond echter dat hij niets verkeerd had gedaan en schreef het gedrag van Gordon toe aan een mogelijke terugval.

„Ik vraag mij werkelijk af waar men mee bezig is? De wereld staat in brand en het gaat over mijn hond?”, liet Gordon in een statement weten. „Ik ben in herstel en zal dat mijn hele leven blijven en ben dit jaar heerlijk clean begonnen.” Om voor eens en altijd een einde te maken aan de ellende waarin hij terecht is gekomen, heeft hij een advocaat in de arm genomen. „Vanaf morgen start hij met een bodemprocedure om de smadelijke en lasterlijke uitlatingen aan mijn persoon nu voor eens en voor altijd te stoppen.”