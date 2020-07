Draait KANYE nu echt door?

Tijdens de eerste bijeenkomst van Kanye West om een een gooi te doen naar het presidentschap barstte de rapper in tranen uit. Ⓒ REUTERS

Zijn vrouw KIM KARDASHIAN gaat vreemd, MICHAEL JACKSON is vermoord en schoonmoeder KRIS JENNER vergelijkt hij met een dictator. KANYE WEST lijkt volkomen te zijn doorgedraaid. De rapper gooit dagelijks bizarre en onsamenhangende tweets de wereld in – die hij ook direct weer verwijdert – waarmee de Amerikaanse presidentskandidaat zijn reputatie én huwelijk op het spel zet. Vrienden en familie maken zich dan ook grote zorgen over de geestelijke gezondheid van de superster.