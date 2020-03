Timur Perlin terug bij 3FM: ’Niet de verloren zoon die de zender komt redden’

Vanaf april neemt Timur namens BNNVARA de lunchuren voor zijn rekening in de vernieuwde programmering van 3FM. „Ik zie mezelf niet als de verloren zoon die even een zender komt redden. Ik kan dat ook helemaal niet. Voor mij is dit gewoon iets nieuws. 3FM is compleet veranderd sinds ik weg ben”, vertelt de dj aan BuzzE.

Timur was de afgelopen jaren op NPO Radio 2 te horen. Hier blijft hij ook een zondagochtendprogramma maken. Dat is heerlijk comfortabel, vindt Timur, maar hij wil meer. „Ik houd niet zo van het comfortabele, dat vind ik snel saai worden”, zegt hij. „Het is heerlijk om bij Radio 2 radio te maken maar ik houd van uitdaging. Ik houd van spanning. En dat is er bij 3FM.”

Bestaansrecht

Bij het „klein maar fijne” 3FM krijgt Timur meer ruimte. „In zo’n omgeving durf je meer dingen, durf je op je bek te gaan en weer op te staan. En daarbij: de muziek op 3FM is zo lekker, het is zo veranderd. Het is avontuurlijk, alternatief, jong, fris en anders.”

De laatste maanden klonk in de media meermaals de vraag of 3FM nog wel bestaansrecht heeft met de huidige lage luistercijfers. „Ik heb die geluiden ook gehoord maar de mensen die dat roepen zijn heel erg in het verleden blijven hangen”, vindt Timur. Volgens hem luisteren die mensen niet eens.

Boze witte man

„De mensen die wel luisteren snappen heel goed dat het bestaat”, gaat hij verder. „Die boze witte oude mannen moet 3FM ook helemaal niet willen terugwinnen. Je moet radiomaken met het vuur in je eigen hart zonder naar het verleden te kijken.”

Met de vernieuwde programmering neemt 3FM in ieder geval weer een stap in de goede richting, vindt Timur. „Frank en Eva zijn echt een topduo en Mark maakt items waar ik zo jaloers op ben”, somt hij op. „Ik wil zelf straks de luisteraars even uit de sleur van hun werk- of schooldag halen waardoor ze zich weer op kunnen maken voor de tweede helft.” Hoe hij dat gaat doen? „Alles is mogelijk.”