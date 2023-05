Rico Verhoeven en Badr Hari nemen het buiten de ring tegen elkaar op

De twee vechters zullen het dit keer dus niet in, maar buiten de ring tegen elkaar opnemen. Hari en Verhoeven zijn op zoek naar vechtsporters in het weltergewicht, de gewichtsklasse waarin vechters volgens de regels van kickboksbond Glory 77 kilo moeten zijn. Deelnemers maken kans om „op het allergrootste podium te staan aan het einde van het jaar op een Glory event”, zegt Verhoeven in een video. Geïnteresseerden kunnen zich de komende tijd aanmelden. Wanneer het programma start is nog niet bekend.

Hari en Verhoeven stonden de afgelopen jaren meerdere keren tegenover elkaar in de ring: in 2016 en in 2019. Beide keren moest Hari geblesseerd opgeven.

De 34-jarige Verhoeven is al sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen in het zwaargewicht bij kickboksbond Glory. Zijn laatste wedstrijd om de wereldtitel vocht hij 2021 tegen Jamal Ben Saddik. In januari van dit jaar raakte hij geblesseerd aan zijn knie en moest hij geopereerd worden. De 38-jarige Hari kwam in oktober voor het laatst in actie. Na de verloren partij gaf hij aan serieus te overwegen te stoppen met kickboksen, maar daar is nog altijd geen duidelijkheid over.