78-Jarige broer Neil Young brengt debuutsingle uit

„Ik was niet van plan om songwriter en zanger te worden op 78-jarige leeftijd”, vertelt hij tegen Bang Showbiz. „Het gebeurde allemaal organisch. Ik keek een paar jaar geleden naar Donald Trump op tv en schreef een paar regels op. Beetje bij beetje werd het wat het nu is.”

Hij vertelt dat er flink wat tijd overheen is gegaan tot hij het nummer van begin tot eind kon spelen en zingen. „Toen dat eindelijk lukte voelde het als een overwinning”, reageert hij trots. Hij besloot meteen ook een video op te nemen. „Het was een spontaan optreden met de band. In een andere sessie zijn er nog wat vocalen toegevoegd en speelt Neil op de mondharmonica.” Bob, die zichzelf Young Bob noemt, benadrukt dat de clip in een veilige omgeving is opgenomen. „Er is een shot waarin het lijkt dat we allemaal samen staan en zonder maskers zingen, maar dat is in drie verschillende opnames opgenomen met dezelfde achtergrond zodat we die later konden samenvoegen.”

De broer van Neil is zelfs van plan nog meer muziek uit te brengen. „Ik heb meer liedjes, allemaal ontstaan vanuit dezelfde creatieve ingeving.”