Recensie ’De storm’: Razende Leo leidt tot spannende speurtocht

Midden in de nacht besluit Leo om recht op Camino Island af te koersen. Een deel van de bewoners vlucht, anderen blijven op honk, onder wie Bob, Nelson en Bruce. Terwijl de orkaan - inmiddels categorie 4 - over raast en het leven lam legt, gaat de misdaad door. Dat blijkt de volgende dag als Nelson dood wordt aangetroffen door zijn kompanen.

De politie maakt er een zaak van, maar spant zich niet bovenmatig in, vindt Bruce. Met Bob en zijn jongste bediende Nick gaat hij zelf op onderzoek uit en belandt in de vuile zaken waarover Nelsons vierde en nog niet uitgegeven boek zou gaan. Met consequenties die de heren niet helemaal hadden voorzien.

Camino Island kennen de Grisham-fans al van het gelijknamige boek van een paar jaar geleden. Dat ging - anders dan de meeste Grishams, die juridisch van aard zijn - over gestolen zeldzame boeken. De storm breit daar een beetje op voort.

Lichtvoetiger

Vooral het eerste deel van het verhaal is lichtvoetiger dan gewoonlijk. Zo is de ’vlucht’ van Bob, Nick en Bruce na de vondst van het lijk van Nelson erg geestig: bijna paranoïde rijden ze door het spookstadje in Nelsons nagelnieuwe BMW, vol flessen drank en etenswaar die nog (net) niet verrot was in de ijskasten.

Doordat Nelsons zus Polly een usb-stick heeft met de tekst van diens vierde boek, komen de heren op het spoor van waar de tweede helft van het boek over gaat: een extreem geval van zorgfraude.

Meesterverteller

Grisham laat vanaf het begin zien dat hij nog immer een meesterverteller is. De vorming en nadering van de storm is meeslepend neergezet. Er is de sfeer van het vernielde en verlaten plaatsje met noodcaravans voor mensen wier huizen finaal kapot zijn. En de opluchting als er weer elektriciteit komt en ’de beschaving terug’ is.

De mensen krijgen mooie Steinbeck-achtige inkleuring, zoals niet al te toeschietelijke politielui als Hoppy Durden. Het maakt De storm een heel prettige Grisham, waarin de Amerikaanse maestro andermaal laat zien al sinds zijn debuut De jury in 1989 met recht aan de wereldtop te staan.

✭✭✭✭