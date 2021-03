BORSATO: ’Ik haat mezelf om de schuld en de schaamte’

2020 was een ’zwart jaar’ voor Marco Borsato: ,,Ik was niet meer blij met wie ik geworden was.’’ Ⓒ ROBIN UTRECHT

Ruim een jaar lang heeft MARCO BORSATO gezwegen over alle verwikkelingen in zijn veelbewogen privéleven: zijn burn-out, zijn affaires en zijn huwelijk met LEONTINE dat bezweek. Zaterdag verbreekt hij zijn stilzwijgen bij LINDA DE MOL op SBS6 en nu hier, bij PRIVÉ. Dit is DEEL ÉÉN van een unieke interviewserie met EVERT SANTEGOEDS. Hoe kijkt Nederlands grootste ster terug op een turbulent jaar, waar ging het mis met Leontine en wat is – wat hij noemt – een ’intimiteitsvacuüm’ waardoor alles kon misgaan?