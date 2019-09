Fresh Prince of Bel Air-acteur overleden

Hij overleed aan complicaties als gevolg van een lange strijd tegen de ziekte van Kahler, een kwaadaardige aandoening van plasmacellen, die zich meestal in het beenmerg bevinden. Zijn familie heeft dat bevestigt aan het Amerikaanse magazine. Hij laat zijn vrouw Jenny Houston achter, zijn moeder Hazel Baskin en zijn dochters Kimiko Kamiel Houston en Kinshasha Houston, stiefzoon Kyler Richie en zijn broers en zussen en kleinkinderen. ; siblings and grandchildren.

Zijn manager en producer Gerry Pass noemt John Wesley in een verklaring ’een gift aan de wereld’. „Zijn vriendelijkheid en galantheid zijn onsterfelijk gemaakt in zijn werken in het theater, op tv en in de film. Mijn hart is gebroken om deze dierbare vriend vandaag te verliezen.”

Voordat John Wesley ging acteren, diende hij nog in het Amerikaanse leger tijdens de oorlog in Vietnma. Tijdens zijn acteercarrière werkte hij onder meer met Denzel Washington, Barbra Streisand, Tim Burton en Morgan Freeman.