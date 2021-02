Sociale media Big Brother op zwart na haatreacties

De Facebook-pagina van de show is inmiddels niet meer beschikbaar en op Instagram is de mogelijkheid om te reageren uitgeschakeld. De vele haatreacties die op de sociale media-kanalen binnenstroomden zijn de reden van de drastische maatregel. „Ik heb jullie al een waarschuwing gegeven. Genoeg is genoeg. De persoonlijke aanvallen gaan te ver”, vertelt ’Big Brother’ in bijgevoegde video.

Om duidelijk te maken hoe ver sommige reacties gaan, worden enkele voorbeelden gedeeld. „(...) Is een gestoorde imbeciel. We worden bedrogen”, „Denk dat (...) alvast voor nieuwe facings moet gaan sparen voor als hij buiten een keer de verkeerde tegenkomt” en „(...) is de stereotype Nederlander waar de hele wereld een hekel aan heeft”, zijn slechts enkele commentaren.

Wanneer en of de beslissing wordt teruggedraaid is niet bekend.

Ook voor Big Brother-bewoner Theo Sijtzema was genoeg genoeg. Hij was de eerste deelnemer die het huis vrijwillig besloot te verlaten. „De makers zijn niet nagekomen wat ik met ze had afgesproken. Alles wordt geplakt en geknipt”, vertelde hij vrijdag aan Privé.