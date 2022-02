Adele treedt toch op tijdens BRIT Awards

„Ik ben zo blij dat ik kan vertellen dat ik volgende week optreed tijdens de Brits”, schrijft Adele op sociale media. Ook neemt ze ’nu ze in de buurt is’ plaats op de talkshowbank van Graham Norton.

De geruchten gingen dat Adele ruzie zou hebben met haar vriend Rich Paul, waardoor het geheel te emotioneel voor haar werd en ze zich niet meer kon focussen op haar shows. Ook dat verhaal helpt ze nu min of meer de wereld uit. „Oh, en Rich stuurt jullie al zijn liefde”, sluit ze haar bericht af.

Vorige maand maakte de zangeres in tranen via sociale media bekend haar concertreeks in Las Vegas af te zeggen. Haar concerten in het walhalla van de entertainment konden geen doorgang vinden, omdat de helft van haar team geveld zou zijn door het coronavirus en ze daardoor ’niet de show kon bieden die haar fans verdienen’. Volgens anderen zou de zangeres niet tevreden zijn over bepaalde elementen in haar show.