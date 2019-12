Dit is de best verdienende artiest van decennium

Dr. Dre Ⓒ Hollandse Hoogte

Dr. Dre is de best verdienende artiest van de afgelopen tien jaar. De 54-jarige rapper en producer is al een tijd niet meer zo actief in de muziekwereld, maar ondanks dat heeft zakenblad Forbes uitgerekend dat Dre het afgelopen decennium het meest heeft verdiend.