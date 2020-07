Pinocchio eindigt bijna als brandhout

Het is niet de eerste keer dan Garrone sprookjes vertelt. In 2016 verweefde hij al eens drie inktzwarte verhalen van de 17-eeuwse schrijver Giambattista Basile tot het Engelstalige Tale of tales. Nu borduurt hij voor op het werk een andere landgenoot: Carlo Collodi, die vanaf 1880 in feuilletonvorm de avonturen publiceerde van de beroemde houten pop.

Roberto Benigni (La vita e bella) verfilmde Collodis vertelling in 2002 ook al eens en nam daarbij toen zelf de titelrol voor zijn rekening, met teleurstellend resultaat. In de bewerking van Garonne speelt Benigni met meer succes Gepetto, de arme timmerman die van een eigenwijs stuk hout een uiterst levendige marionet snijdt.

De weg naar een deugdzaam bestaan is smal, de verleidingen om ervan af te wijken zijn talrijk en groot. Pinocchio (Federico Ielapi) kan die neiging dan ook niet onderdrukken en wordt in de film van Matteo Garrone telkens weer geconfronteerd met de gruwelijke gevolgen ervan. Het haardvuur verteert zijn onderbenen, hij dreigt zelf als brandhout te worden opgestookt en ook ophanging blijft hem niet bespaard.

Toch laat Pinocchio het leven niet uit zich wringen en wordt door schade en schande wijzer. Geholpen door een betweterige krekel die qua vormgeving nogal detoneert en door de Blauwe Fee (Marine Vacth), die ondanks alles in hem blijft geloven. In dit gruwelsprookje met een happy end blijft regisseur Matteo Garrone intusen de fantastische gedachtespinsels van Carlo Collidi trouw. Wel levert zijn kleurrijke filmvertelling daardoor in aan vaart en helderheid.

✭✭✭✩