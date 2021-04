Oprah Winfrey verbaasde zich over openhartigheid Harry en Meghan

In het veelbesproken interview deelde Meghan onder meer dat er zorgen zouden bestaan over hoe donker de huidskleur van hun zoontje Archie zou worden. Volgens de presentatrice zorgde die openhartigheid ervoor dat het een ’krachtig interview’ werd. „De reden dat het interview zo was, was door de manier waarop zij mijn vragen beantwoordden.”

Oprah stelde verder dat ze niet had verwacht dat het interview ’de weergalmende impact zou hebben die het heeft gehad en nog steeds heeft’.

Tijdens het gesprek liet Oprah ook weten dat ze er alles aan heeft gedaan om ervoor te zorgen dat er niets uit het interview kon uitlekken, zodat opmerkingen van het koppel niet ’verkeerd begrepen’ zouden worden.