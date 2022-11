Huishoudster die Aaron Carter vond was dakloos

Nadat er eerder bij het koppel was ingebroken, besloten Aaron en zijn verloofde op aanraden van een vriend een huisoppas in dienst te nemen. De vriend in kwestie droeg een dakloze vrouw aan die hij kende uit de kerk. Een kennismakingsgesprek later spraken Carter en de vrouw af dat zij gratis in zijn huis mocht wonen als zij op het huis zou passen wanneer de zanger weg was. Ook moest ze huishoudelijke klusjes doen.

Ze woonde pas zo’n drie maanden bij de zanger in huis toen ze hem op zaterdag 5 november aantrof in zijn bad en de hulpdiensten belde. Het is onduidelijk wat er nu met de vrouw gaat gebeuren.