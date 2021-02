Gijs Staverman deelt foto haartransplantatie: ’Het viel me alles mee!’

„Mijn kapsel is - zoals voor velen van ons - erg belangrijk voor me”, schrijft Staverman bij een foto waarop zijn haarlijn door een arts wordt afgetekend. „Afgelopen vrijdag was het dan zover. Natuurlijk zag ik er tegenop, maar gelukkig viel het me alles mee!”

Vrijdag deelde de radio-dj al een foto van zijn kaalgeschoren hoofd. Voor dat werkje ging hij niet naar de kapper, verduidelijkte hij. „De kapper heeft mijn haar er niet afgehaald hoor; dat is gewoon huis-tuin-en-keukenwerk geweest.”